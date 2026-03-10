Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Sachbeschädigungen durch Graffiti

Rinteln (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag (06.03.-08.03.2026) diverse Graffitis im Bereich der IGS Rinteln (Paul-Erdniß-Straße 1a, Rinteln) gesprayt.

Betroffen waren neben der Glasfront der Schule auch ein Bushaltestellenhäuschen sowie ein Stromkasten.

Der Tatzeitraum wurde auf Freitagnachmittag ca. 15 Uhr und Sonntagnachmittag ca. 17 Uhr eingegrenzt.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich telefonisch unter 05751/96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell