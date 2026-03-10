PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Montagmorgen, den 09.03.2026, ereignete sich an der Seilerstraße in Stadthagen ein Verkehrsunfall.

Eine 51-jährige Frau aus der SG Lindhorst befuhr mit ihrem Ford gegen 8 Uhr die Seilerstraße in Richtung Schachtstraße in Stadthagen. Als sie nach rechts auf eine Hofeinfahrt einfahren wollte, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen 19-jährigen Stadthäger, der den Fahrradweg der Seilerstraße in Richtung Schachtstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 19-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde leicht verletzt, lehnte die Behandlung durch einen Rettungsdienst vor Ort jedoch ab.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:24

    POL-NI: Rinteln - Sachbeschädigungen durch Graffiti

    Rinteln (ots) - (KEM) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag (06.03.-08.03.2026) diverse Graffitis im Bereich der IGS Rinteln (Paul-Erdniß-Straße 1a, Rinteln) gesprayt. Betroffen waren neben der Glasfront der Schule auch ein Bushaltestellenhäuschen sowie ein Stromkasten. Der Tatzeitraum wurde auf Freitagnachmittag ca. 15 Uhr und Sonntagnachmittag ca. 17 Uhr eingegrenzt. ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:05

    POL-NI: Bückeburg - Fahrraddiebstahl

    Bückeburg (ots) - (KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, den 09.03.2026, ein Fahrrad in der Innenstadt in Bückeburg gestohlen. Das schwarze Mountainbike des Herstellers CUBE war mit einem Schloss am Marktplatz 2 an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Tatzeitraum kann von 7.40 bis 14 Uhr eingegrenzt werden. Das Rad hatte einen Wert von ca. 650 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bückeburg unter ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:33

    POL-NI: Raddestorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Raddestorf (ots) - (KEM) Am Montag, den 09.03.2026, gegen 17.25 Uhr ereignete sich an der K55 in Raddestorf ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 59-jähriger Mann aus der SG Uchte befuhr mit seinem Ford die K55 aus Ovenstädt in Richtung Brüninghorstedt, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Neben der Polizei waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren