Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Montagmorgen, den 09.03.2026, ereignete sich an der Seilerstraße in Stadthagen ein Verkehrsunfall.

Eine 51-jährige Frau aus der SG Lindhorst befuhr mit ihrem Ford gegen 8 Uhr die Seilerstraße in Richtung Schachtstraße in Stadthagen. Als sie nach rechts auf eine Hofeinfahrt einfahren wollte, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen 19-jährigen Stadthäger, der den Fahrradweg der Seilerstraße in Richtung Schachtstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 19-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde leicht verletzt, lehnte die Behandlung durch einen Rettungsdienst vor Ort jedoch ab.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell