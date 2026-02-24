PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Fahrzeugbrand

Bocholt (ots)

Am morgen um ca. 1:25 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Fahrzeugbrand auf die Hohenhorster Straße alarmiert. Vor Ort brannte ein Transporter im vorderen Bereich in voller Ausdehnung. Durch einen Trupp der Feuerwehr, geschützt mit Atemschutzgeräten, konnte das Feuer schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt
Martin Bühs
Telefon: 02871 2103-0
Fax: 02871 2103-555
E-Mail: martin.buehs@bocholt.de
www.bocholt.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell

