Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Fahrzeugbrand

Am morgen um ca. 1:25 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Fahrzeugbrand auf die Hohenhorster Straße alarmiert. Vor Ort brannte ein Transporter im vorderen Bereich in voller Ausdehnung. Durch einen Trupp der Feuerwehr, geschützt mit Atemschutzgeräten, konnte das Feuer schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

