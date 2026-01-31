Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Unklare Rauchentwicklung im Dachgeschoss dreier Mehrfamilienhäuser

Bild-Infos

Download

FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde gegen 18:50 Uhr zu einer unklaren Verrauchung in einem Mehrfamilienhaus an die Dinxperloer Straße gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde in einem von drei Reihen-Mehrfamilienhäusern eine Verrauchung im nicht ausgebauten Dachgeschoss festgestellt. Da zunächst kein Brandereignis auszumachen war wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur weiteren Erkundung im Dachgeschoss eingesetzt. Parallel dazu wurde die Dachfläche mit Hilfe der Drehleiter erkundet. Auch die beiden anderen Mehrfamilienhäuser wurden im Dachgeschoss kontrolliert. Auch hier wurde eine Verrauchung festgestellt. Auf Grund der unklaren Lage wurden weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert und in Verbindung mit der Polizei alle Wohnungen vorsichtshalber geräumt. Die Bewohner wurden durch die Polizei für die Dauer des Einsatzes betreut. Abschließend konnte ein Kamin in einer der Häuser als Ursache für die Verrauchung im Dachgeschoss ausgemacht werden. Dieser wurde gelöscht, die Dachgeschosse mittels Lüfter entraucht und alle Wohnungen mit den Bewohnern kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr Bocholt sowie der Rettungsdienst waren für ca. zwei Stunden mit 8 Fahrzeugen und ca. 30 Einsatzkräften im Einsatz. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz durch weitere ehrenamtliche Einsatzkräfte an der Feuer- und Rettungswache sichergestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell