POL-NI: Bückeburg - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Montagabend, den 09.03.2026, gegen 17.30 Uhr ereignete sich an der Meinser Straße/K3 in Bückeburg ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Personen wurden jedoch nicht verletzt.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 86-jähriger Bückeburger mit einem Renault die K3 aus Cammer in Richtung Meinsen, als er aufgrund der vor ihm liegenden Ortschaft sowie eines abbremsenden Fahrschulautos seine Geschwindigkeit reduzierte. Ein ihm hinterherfahrender 30-jähriger Obernkirchener konnte mit seinem Audi nicht mehr ausreichend bremsen. Er versuchte noch nach rechts auszuweichen, fuhr dem Renault jedoch auf.

Die Insassen der Fahrzeuge (Fahrschulauto, Renault, Audi) gaben übereinstimmend an, zuvor von einem schwarzen Smart überholt worden zu sein. Der Fahrer des Smart wird gebeten, sich mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wurde vorläufig auf über 10.000 Euro geschätzt.

