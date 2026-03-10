PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw mit Farbe beschmiert - Zeugenaufruf

Obernkirchen (ots)

(Thi) Bislang unbekannter Täter besprühte einen Audi A3 der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Rintelner Straße in Obernkirchen geparkt war mit weißer Farbe. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich am 08.03.2026 zwischen 01:30 und 9:30 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Obernkirchen unter der 05724 958860 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

