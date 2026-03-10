Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw mit Farbe beschmiert - Zeugenaufruf

Obernkirchen (ots)

(Thi) Bislang unbekannter Täter besprühte einen Audi A3 der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Rintelner Straße in Obernkirchen geparkt war mit weißer Farbe. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich am 08.03.2026 zwischen 01:30 und 9:30 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Obernkirchen unter der 05724 958860 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell