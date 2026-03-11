Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Matratzenbrand schnell gelöscht + Dunkler Kombi gesucht

Dillenburg: Matratzenbrand schnell gelöscht - niemand verletzt

Rauchmeldern und dem schnellen Eingreifen eines Sicherheitsdienstmitarbeiters ist es zu verdanken, dass ein Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Alte Rheinstraße schnell gelöscht wurde. Gegen 10 Uhr ertönte gestern Morgen der Alarm von Rauchmeldern im Bereich eines Zimmers. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines dort tätigen Sicherheitsdienstes konnte sich Zugang zum betroffenen Raum verschaffen. Er nutze einen Feuerlöscher, um eine brennende Matratze im Zimmer zu löschen. Der Bewohner des Zimmers war nicht anwesend, es wurde niemand verletzt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Bewohner die Matratze selbst in Brand gesetzt hatte, bevor er das Zimmer verließ. Dank des Handelns des Sicherheitsdienstmitarbeiters breitete sich das Feuer nicht aus, es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Verursacher verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei fahndet weiterhin nach ihm und ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen den 32-Jährigen.

Sinn: Dunkler Kombi gesucht

Am Freitagmorgen (6.3.) kam es in der Jahnstraße zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines E-Rollers leichte Verletzungen erlitt. Seinen Angaben zufolge nahm ihm ein Autofahrer im Bereich der Jahnstraße die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Rollerfahrer ausweichen. Dabei stürzte und verletzte er sich. Der Mann am Steuer habe kurz angehalten und mit dem Gestürzten gesprochen. Anschließend sei er einfach davongefahren. Der Unfall ereignete sich um 5.25 Uhr. Bei dem Auto handelte es sich den Schilderungen zufolge einen dunklen, älteren Kombi mit Dillenburger (DIL) Kennzeichen, in dem die Zahl 6 vorkam.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise zum unbekannten Autofahrer. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Herborn unter der Telefonnummer 02772/47050 entgegen.

