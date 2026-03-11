Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Unverschlossene Autos durchsucht + Keine Beute an Waschanlage +

Giessen (ots)

Gladenbach: Unverschlossene Autos durchsucht

Drei unverschlossene Fahrzeuge öffneten Diebe im Zeitraum von Dienstagabend (10.03.2026), 19:00 Uhr bis Mittwochmorgen (11.03.2026), 08:30 Uhr in Gladenbach. In der Eichendorfstraße, der Goethestraße und der Schillerstraße durchsuchten die Täter einen Skoda Roomster, einen Mercedes C 200 und einen Citroen C3. Aus zwei Autos ließen sie eine Funkfernbedienung und einen Fahrzeugschein mitgehen. Die Polizei in Biedenkopf erbittet Hinweise unter Tel.: 06461 92950. Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug lassen. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie Ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Marburg: Keine Beute an Waschanlage

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Montag (09.03.2026), 22:05 Uhr und Dienstag (10.03.2026), 07:00 Uhr in eine Autowaschanlage "Im Rudert" in Cappel einzudringen. Mit ihrem Vorhaben scheiterten die Täter jedoch. Auch beim Versuch, einen stationären Staubsauger aufzubrechen, gingen die Unbekannten leer aus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell