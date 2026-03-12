Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Zeugen gesucht!

Frankenthal (ots)

Am 11.03.2026, gegen 20.00 Uhr, kam es in der Hammstraße, in Höhe des Bahnhof Süd, zu einer Auseinandersetzung zwischen drei vierzehnjährigen Jugendlichen aus Frankenthal und einem 66-jährigen Mann aus Frankenthal, sowie einem 51-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Zwei der Jugendlichen und der 66-Jährige erlitten hierbei leichte Verletzungen in Form von Rötungen im Gesicht. Da beide Parteien unterschiedliche Angaben zum Tathergang machen, werden Zeugen gesucht, welche hierzu Angaben machen können.

Zeugenhinweise, nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

