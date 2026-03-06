Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Großschönau (ots)

...war am 05. März 2026 um 22:20 Uhr eine 35-jährige Tschechin in Großschönau unterwegs.

Die Frau wurde durch eine Streife des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams am Steuer ihres PKW kontrolliert, nachdem sie zuvor aus Tschechien einreiste. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen sie in Tschechien und Deutschland ein Fahrverbot besteht. Ein vor Ort durchgeführter Drugwipe reagierte positiv auf Amphetamine.

Die Frau wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel angezeigt und die weitere Sachbearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

