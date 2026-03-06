Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainer zurückgewiesen

Zittau (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen wurde am 05. März 2026 um 09:10 Uhr auf der Friedensstraße in Zittau ein tschechischer PKW kontrolliert.

Beifahrer war ein 22-jähriger Ukrainer, welcher sich mit einem gültigen ukrainischen Pass auswies. Laut Stempellage reiste der junge Mann vor über einem Jahr nach Deutschland ein, ein Visum oder Aufenthaltstitel besitzt er nicht.

Da der Verdacht der unerlaubten Einreise / Aufenthalt bestand, wurde er beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgewiesen.

