Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vietnamesin zurückgewiesen

Zittau (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten am 02. März 2026 um 09:50 Uhr auf der B 178n bei Zittau einen tschechischen PKW.

Beifahrerin war eine 43-jährige Vietnamesin, welche sich zwar mit einem gültigen Reisepass ausweisen konnte, der vorgezeigte ungarische Aufenthaltstitel war allerdings bereits im Dezember 2025 abgelaufen.

Die Frau wurde wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt beanzeigt und anschließend nach Polen zu zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell