PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vietnamesin zurückgewiesen

Zittau (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten am 02. März 2026 um 09:50 Uhr auf der B 178n bei Zittau einen tschechischen PKW.

Beifahrerin war eine 43-jährige Vietnamesin, welche sich zwar mit einem gültigen Reisepass ausweisen konnte, der vorgezeigte ungarische Aufenthaltstitel war allerdings bereits im Dezember 2025 abgelaufen.

Die Frau wurde wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt beanzeigt und anschließend nach Polen zu zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Illegale Einreisen gestoppt

    Zittau (ots) - 01.03.2026 | 10:45 + 12:10 Uhr | Zittau Die Bundespolizei kontrollierte am 1. März 2026 zwei ukrainische Staatsangehörige, die über zwei Grenzübergänge in Zittau aus Polen kommend eingereist waren, aber keine gültigen Grenzübertrittsdokumente dabeihatten. Um 10:45 Uhr war es ein 27-jähriger Mann mit ungültigem Reisepass in der Grenzkontrollstelle der Friedensstraße und um 12:10 Uhr ein 34 Jahre ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Mann ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

    Bischofswerda (ots) - 01.03.2026 | 00:10 Uhr | Bischofswerda Im Rahmen einer Bahnhofskontrolle am 1. März 2026 in Bischofs- werda wurden Bundespolizisten um 00:10 Uhr von einem Bahnmitarbeiter darüber informiert, dass vor einigen Minuten ein Bahnreisender von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden war und dieser über die Gleise in Richtung Innenstadt verschwunden ist. Beim Geschädigten handelt es sich um ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Bei Polizeikontrolle Hitlergruß gezeigt

    Bischofswerda (ots) - 01.03.2026 | 00:05 Uhr | Bischofswerda Eine Bundespolizeistreife kontrollierte in der Nacht zum 1. März 2026 den Bahnhof in Bischofswerda. Um 00:05 Uhr bemerkten die Beamten einen Mann, der zum Wechseln des Bahnsteiges das Gleisbett genutzt hat. In der darauffolgenden Identitätsfeststellung reagierte der 56-jährige Deutsche sehr unkooperativ und gab an, dass er die Geldbuße in Höhe von 35,00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren