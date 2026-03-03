Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Vietnamesin zurückgewiesen
Zittau (ots)
Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten am 02. März 2026 um 09:50 Uhr auf der B 178n bei Zittau einen tschechischen PKW.
Beifahrerin war eine 43-jährige Vietnamesin, welche sich zwar mit einem gültigen Reisepass ausweisen konnte, der vorgezeigte ungarische Aufenthaltstitel war allerdings bereits im Dezember 2025 abgelaufen.
Die Frau wurde wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt beanzeigt und anschließend nach Polen zu zurückgewiesen.
