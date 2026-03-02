Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Bischofswerda (ots)

01.03.2026 | 00:10 Uhr | Bischofswerda

Im Rahmen einer Bahnhofskontrolle am 1. März 2026 in Bischofs- werda wurden Bundespolizisten um 00:10 Uhr von einem Bahnmitarbeiter darüber informiert, dass vor einigen Minuten ein Bahnreisender von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden war und dieser über die Gleise in Richtung Innenstadt verschwunden ist.

Beim Geschädigten handelt es sich um einen 47-jährigen Deutschen, der sich noch vor Ort befand. Er schilderte den Beamten, dass ihn ein Mann nach Drogen gefragt habe und dieser ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, weil er die Frage verneint hatte. Der Unbekannte sei zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, sei etwa 35 Jahre alt und hatte Sportkleidung vermutlich von Adidas getragen. Mehr Angaben konnte er nicht machen. Trotz blutender Wunde am Auge lehnte er eine ärztliche Behandlung ab. Er stellte Strafantrag.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 03586 / 76020 bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach zu melden.

Zwischen den beiden am Bahnhof Bischofswerda festgestellten Sachverhalten sind bisher keine Zusammenhänge erkennbar.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell