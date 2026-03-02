PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Bischofswerda (ots)

01.03.2026 | 00:10 Uhr | Bischofswerda

Im Rahmen einer Bahnhofskontrolle am 1. März 2026 in Bischofs- werda wurden Bundespolizisten um 00:10 Uhr von einem Bahnmitarbeiter darüber informiert, dass vor einigen Minuten ein Bahnreisender von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden war und dieser über die Gleise in Richtung Innenstadt verschwunden ist.

Beim Geschädigten handelt es sich um einen 47-jährigen Deutschen, der sich noch vor Ort befand. Er schilderte den Beamten, dass ihn ein Mann nach Drogen gefragt habe und dieser ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, weil er die Frage verneint hatte. Der Unbekannte sei zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, sei etwa 35 Jahre alt und hatte Sportkleidung vermutlich von Adidas getragen. Mehr Angaben konnte er nicht machen. Trotz blutender Wunde am Auge lehnte er eine ärztliche Behandlung ab. Er stellte Strafantrag.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 03586 / 76020 bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach zu melden.

Zwischen den beiden am Bahnhof Bischofswerda festgestellten Sachverhalten sind bisher keine Zusammenhänge erkennbar.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Bei Polizeikontrolle Hitlergruß gezeigt

    Bischofswerda (ots) - 01.03.2026 | 00:05 Uhr | Bischofswerda Eine Bundespolizeistreife kontrollierte in der Nacht zum 1. März 2026 den Bahnhof in Bischofswerda. Um 00:05 Uhr bemerkten die Beamten einen Mann, der zum Wechseln des Bahnsteiges das Gleisbett genutzt hat. In der darauffolgenden Identitätsfeststellung reagierte der 56-jährige Deutsche sehr unkooperativ und gab an, dass er die Geldbuße in Höhe von 35,00 ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Nummernschilder entstempelt

    Großpostwitz (ots) - 28.02.2026 | 13:30 Uhr | Großpostwitz Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 28. Februar 2026 in Großpostwitz um 13:30 Uhr einen 32-jährigen syrischen Autofahrer. Grund war das Fehlen der Haftpflichtversicherung für den genutzten Opel Movano. Die Zulassungsplaketten wurden entfernt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde eine Strafanzeige ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt

    Zittau (ots) - 28.02.2026 | 13:35 Uhr | Zittau Die Bundespolizei beendete im Rahmen der Grenzkontrollen am 28. Februar 2026 in Zittau die Autofahrt eines 50-jährigen Inders, der um 13:35 Uhr aus Polen kommend eingereist war und den Beamten eine Totalfälschung eines Führerscheines vorgelegt hat. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren