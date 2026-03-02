Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Nummernschilder entstempelt
Großpostwitz (ots)
28.02.2026 | 13:30 Uhr | Großpostwitz
Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 28. Februar 2026 in Großpostwitz um 13:30 Uhr einen 32-jährigen syrischen Autofahrer. Grund war das Fehlen der Haftpflichtversicherung für den genutzten Opel Movano. Die Zulassungsplaketten wurden entfernt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde eine Strafanzeige geschrieben. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.
