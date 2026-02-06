PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch in Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruchsversuch und zu einem Gaststätteneinbruch in Paderborn-Schloß Neuhaus.

Zwischen Montag, 02. und Donnerstag, 05. Februar brach ein Unbekannter in eine Gaststätte an der Dubelohstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus ein. Der Täter verschaffte sich während der Ruhephase des Restaurants Zugang zu Lagerräumen und floh mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel dem Betreiberehepaar am Donnerstag auf und es informierte die Polizei. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich.

Bereits zwischen dem 01. Oktober 2025 und 05. Februar 2026 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Fachwerkhaus an der Neuhäuser Kirchstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus. Dem Mieter fielen die Einbruchspuren erst jetzt auf und er informierte die Polizei, die Hebelspuren an der Eingangstür feststellte. Entwendet wurde nichts, es entstand geringer Sachschaden. Der oder die Täter waren in unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

