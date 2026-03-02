Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Dieb gestoppt

Zittau (ots)

28.02.2026 | 12:00 Uhr | Zittau

Der Bundespolizei ging am 28. Februar 2026 in Zittau ein per Haftbefehl gesuchter Dieb ins Fahndungsnetz.

Die Beamten kontrollierten in der Friedensstraße einen aus Polen eingereisten 34-jährigen Tschechen mit seinem PKW. Es stellte sich heraus, dass der Mann 2023 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Laut Vollstreckungshaftbefehl hätte er bei Nichtzahlung eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen. Er konnte jedoch die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 881,00 Euro zahlen und durfte als freier Mann weiterreisen.

