Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Gesuchten Dieb gestoppt

Zittau (ots)

28.02.2026 | 12:00 Uhr | Zittau

Der Bundespolizei ging am 28. Februar 2026 in Zittau ein per Haftbefehl gesuchter Dieb ins Fahndungsnetz.

Die Beamten kontrollierten in der Friedensstraße einen aus Polen eingereisten 34-jährigen Tschechen mit seinem PKW. Es stellte sich heraus, dass der Mann 2023 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Laut Vollstreckungshaftbefehl hätte er bei Nichtzahlung eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen. Er konnte jedoch die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 881,00 Euro zahlen und durfte als freier Mann weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

