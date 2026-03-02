Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Drogen über die Grenze

Großschönau (ots)

28.02.26 | 12:50 Uhr | Großschönau 01.03.26 | 13:45 Uhr | Großschönau

Am vergangenen Wochenende sind in Großschönau zweimal Bürger mit Drogen aus Tschechien kommend eingereist und wurden durch die Bundespolizei gestoppt.

Am 28. Februar 2026 war es um 12:50 Uhr eine 45 Jahre alte Tschechin, die als Fahrgast eines tschechischen Taxis kontrolliert wurde. Die Frau hatte in ihrer Handtasche in Kondome und Folie eingepackte Cliptütchen mit ca. sechs Gramm Crystal, ca. 21,4 Gramm vermutlichem Pervitin, zehn Tabletten Ketamin und etwa 1,5 Gramm Marihuana dabei. Die Drogen habe sie in Tschechien auf der Straße für den Eigenkonsum gekauft. Ob sie vielmehr für den Weiterverkauf gedacht sind, sollen die Ermittlungen ergeben.

Am 1. März 2026 war es um 13:45 Uhr der 22-jährige tschechische Beifahrer eines PKW, aus dem es beim Öffnen der Seitenscheibe schon stark nach Cannabis gerochen hat. Der Mann hatte eine Marihuanablüte und einen Grinder dabei. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer verlief negativ. Auch wenn der Besitz kleinerer Mengen von Cannabisprodukten im Bundesgebiet erlaubt ist, so ist das Verbringen dieser Rauschmittel aus dem Ausland gänzlich untersagt.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Der Zoll hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell