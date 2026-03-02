PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt

Zittau (ots)

28.02.2026 | 13:35 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei beendete im Rahmen der Grenzkontrollen am 28. Februar 2026 in Zittau die Autofahrt eines 50-jährigen Inders, der um 13:35 Uhr aus Polen kommend eingereist war und den Beamten eine Totalfälschung eines Führerscheines vorgelegt hat. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Mit Drogen über die Grenze

    Großschönau (ots) - 28.02.26 | 12:50 Uhr | Großschönau 01.03.26 | 13:45 Uhr | Großschönau Am vergangenen Wochenende sind in Großschönau zweimal Bürger mit Drogen aus Tschechien kommend eingereist und wurden durch die Bundespolizei gestoppt. Am 28. Februar 2026 war es um 12:50 Uhr eine 45 Jahre alte Tschechin, die als Fahrgast eines tschechischen Taxis kontrolliert wurde. Die Frau hatte in ihrer Handtasche in ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Gesuchten Dieb gestoppt

    Zittau (ots) - 28.02.2026 | 12:00 Uhr | Zittau Der Bundespolizei ging am 28. Februar 2026 in Zittau ein per Haftbefehl gesuchter Dieb ins Fahndungsnetz. Die Beamten kontrollierten in der Friedensstraße einen aus Polen eingereisten 34-jährigen Tschechen mit seinem PKW. Es stellte sich heraus, dass der Mann 2023 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Laut Vollstreckungshaftbefehl hätte er bei Nichtzahlung eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt

    Bautzen (ots) - 28.02.2026 | 07:55 Uhr | Bautzen Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 28. Februar 2026 in Bautzen um 07:55 Uhr einen Mercedes Transporter und seine Insassen. Bei ihnen handelte es sich um den 35-jährigen ukrainischen Fahrer sowie die beiden 20- und 51-jährigen moldawischen Mitfahrer. Während der Kontrolle zeigten sich Anhaltspunkte, dass die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren