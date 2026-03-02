Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt
Zittau (ots)
28.02.2026 | 13:35 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei beendete im Rahmen der Grenzkontrollen am 28. Februar 2026 in Zittau die Autofahrt eines 50-jährigen Inders, der um 13:35 Uhr aus Polen kommend eingereist war und den Beamten eine Totalfälschung eines Führerscheines vorgelegt hat. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.
