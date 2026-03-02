Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bei Polizeikontrolle Hitlergruß gezeigt

Bischofswerda (ots)

01.03.2026 | 00:05 Uhr | Bischofswerda

Eine Bundespolizeistreife kontrollierte in der Nacht zum 1. März 2026 den Bahnhof in Bischofswerda. Um 00:05 Uhr bemerkten die Beamten einen Mann, der zum Wechseln des Bahnsteiges das Gleisbett genutzt hat. In der darauffolgenden Identitätsfeststellung reagierte der 56-jährige Deutsche sehr unkooperativ und gab an, dass er die Geldbuße in Höhe von 35,00 Euro nicht zahlen werde. Außerdem rief er mit ausgestrecktem Arm "Sieg Heil". Die Beamten belehrten den Mann nun als Beschuldigten im Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Nach Beendigung der Datenaufnahme wurde ihm die Weiterreise gestattet.

