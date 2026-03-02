PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreisen gestoppt

Zittau (ots)

01.03.2026 | 10:45 + 12:10 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am 1. März 2026 zwei ukrainische Staatsangehörige, die über zwei Grenzübergänge in Zittau aus Polen kommend eingereist waren, aber keine gültigen Grenzübertrittsdokumente dabeihatten.

Um 10:45 Uhr war es ein 27-jähriger Mann mit ungültigem Reisepass in der Grenzkontrollstelle der Friedensstraße und um 12:10 Uhr ein 34 Jahre alter Ukrainer ohne Aufenthaltstitel am Grenzübergang auf der B 178n. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes geschrieben und die Personen nach Polen zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

