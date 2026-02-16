POL-OH: Snackautomat aufgebrochen - Fahrzeug beschädigt
Vogelsbergkreis (ots)
Snackautomat aufgebrochen
Herbstein. Am Samstag (14.02.), zwischen 5.08 Uhr und 5.14 Uhr, versuchten Unbekannte einen aufgestellten Sackautomaten in der Hessenstraße aufzubrechen. Nachdem ein Schloss beschädigt wurde, ließen die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen von ihrem Vorhaben ab. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Fahrzeug beschädigt
Lauterbach. Zwischen Freitag (13.02.), gegen 20.20 Uhr, und Samstag (14.02.), gegen 8.10 Uhr, beschädigten Unbekannte einen in der Bahnhofstraße abgestellten blauen BMW indem sie den an der Fahrerseite befindlichen Außenspiegel abtraten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
