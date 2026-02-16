Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bushaltestelle mit Farbe beschmiert - Einbrecher überrascht

Fulda (ots)

Bushaltestelle mit Farbe beschmiert

Petersberg. Am Samstag (14.02.), gegen 11.20 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte an einer Bushaltestelle in der Justus-Liebig-Straße ein Hakenkreuz mit rosa Farbe aufgesprüht haben. Es entstand rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrecher überrascht

Künzell. Am Freitag (13.02.), gegen 20 Uhr, wurde in der Straße "Fellenweg" im Ortsteil Pilgerzell ein Einbrecher von der Wohnungseigentümerin überrascht. Nachdem die schwarz gekleidete männliche Person sich über die Terassentür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte, störte die 82-jährige Bewohnerin den Täter bei seinem Vorhaben. Dieser flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

