Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verpuffung in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hofbieber

Fulda (ots)

Hofbieber. Am Samstagmittag (14.02.) kam es gegen 12:35 Uhr zu einer Verpuffung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Georgshöhe. Der 77-Jährige Bewohner der Wohnung bereitete sich Essen auf einem Gasherd in der Wohnung zu. Austretendes, unverbranntes Gas verursachte nach aktuellem Stand der Ermittlungen eine schlagartige Verpuffung, wodurch sich der Bewohner leicht verletzte.

Der Bewohner wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Durch die Verpuffung wurden mehrere Fensterscheiben aus der Wohnung gedrückt und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hofbieber mit insgesamt 40 Einsatzkräften, ein RTW und eine Streife der Polizeistation Hilders.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell