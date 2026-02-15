PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wildeck-Obersuhl. Am Samstag, den 14.02.2025 um 12:19 Uhr wollte eine 57-jährige Fau aus Obersuhl mit ihrem schwarzen Mercedes aus einer Grundstücksausfahrt in die Eisenacher Straße einfahren. Hierbei übersah sie den schwarzen BMW eines 71-jährigen Mannes aus Erfurt, welcher die Eisenacher Straße befuhr. Die Fahrzeugfront des Mercedes prallte derart in die Beifahrerseite des BMW das beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden an beiden PKW in Höhe von ca. 25.000 Euro.

