Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Neuenstein-Mühlbach

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Neuenstein. Ein im Stadtteil Mühlbach in der Straße Rosenrain am Fahrbahnrand geparkter Mercedes der A-Klasse wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.02. )von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

