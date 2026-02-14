POL-OH: Auffinden der vermissten Frau aus Mücke-Nieder-Ohmen

Bad Hersfeld (ots) - Verkehrsunfallflucht- Verkehrsunfall Bad Hersfeld- Am Donnerstag (12.02.) in der Zeit von 21.10 - 21.25 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die "Hochbrücke" auf der Frankfurter Straße in Richtung "Lomo-Kreuzung". Ein Mercedes-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Frankfurter Straße in entgegengesetzte Richtung. Beim Vorbeifahren touchierte der unbekannte Fahrer mit dem linken Außenspiegel den Außenspiegel der Fahrerseite des Mercedes. ...

