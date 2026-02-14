PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffinden der vermissten Frau aus Mücke-Nieder-Ohmen

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke-Nieder-Ohmen. Die Öffentlichkeitsfahndung von Samstag (14.02.), 08:50 Uhr, nach der 68-jährigen aus einem dortigen Seniorenheim abgängigen Frau kann zurückgenommen werden. Die Frau wurde gg. 08:55 Uhr in Mücke-Merlau den Umständen entsprechend wohlbehalten aufgefunden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Das könnte Sie auch interessieren