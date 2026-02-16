Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Einbruch in Betriebsgebäude - Fahrzeug beschädigt - Scheibe beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen Samstag (14.02.), gegen 20 Uhr, und Sonntag (15.02.), 13.50 Uhr, entwendeten Unbekannte einen mit einem Zahlenschloss gesicherten E-Scooter, welcher am Bahnhof abgestellt wurde. Bei dem Roller handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "ODYS" mit dem Versicherungskennzeichen "562 WRL". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Rotenburg. Am Freitag (13.02.) , gegen 4 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Philipp-Reis-Straße im Ortsteil Lispenhausen. Nachdem mehrere Gebäude auf dem Gelände betreten und nach Wertgegenständen durchsucht wurden, entwendeten die Täter unter anderen einen kleinen Getränkekühlschrank, ein Batterieladegerät und einen Laptop. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug beschädigt

Niederaula. Am Donnerstagmittag (12.02.), gegen 15 Uhr, verschafften sich drei augenscheinlich Jugendliche auf Unbekannte Art Zugang zu einem leer stehenden Gebäude in der Straße "Roten Rain". Hier begaben sie sich auf einen dortigen Balkon und warfen Glasscheiben auf einen drunter parkenden VW Touran. Das Fahrzeug wurde beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Ein Zeuge kann eine der drei Personen wie folgt beschreiben: weiblich, längere blonde Haare und eine oliv-grüne Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibe beschädigt

Niederaula. Unbekannte warfen zwischen Mittwoch (11.02.) und Samstag (14.02.) einen Stein gegen ein Fenster einer Kirche in der Straße "Am Hungerberg". Das Fenster wurde hierbei beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell