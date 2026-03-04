Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Gesuchter Pole reist unerlaubt ein
Zittau (ots)
Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten am 03. März 2026 um 18:55 Uhr auf der B 178n bei Zittau einen polnischen PKW.
Fahrer war ein 38-jähriger Pole, bei welchem während der Personalienüberprüfung herauskam, dass ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Doch nicht nur das. Der 38-Jährige wurde er von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht, da aus vorherigen Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Raub und schwerem Raub noch Restfreiheitsstrafen von über 5 Jahren offen waren.
Er wurde vor Ort wurde verhaftet und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
