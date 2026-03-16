Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 12.03.2026, 15:39 Uhr)

Giessen (ots)

Biedenkopf: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 12.03.2026, 15:39 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Freitag, 06.03.2026 vermissten 14-Jährigen aus Biedenkopf wird hiermit zurückgenommen. Er konnte wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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