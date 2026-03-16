Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Durch Terrassentür eingedrungen + Einbruch in Unigebäude + Rollerfahrerin leicht verletzt - Autofahrer alkoholisiert + Bargeld und Schmuck erbeutet + Mitsubishi gestreift +

Giessen (ots)

Marburg: Durch Terrassentür eingedrungen

Im Zeitraum zwischen Montag (09.03.2026), 10:30 Uhr und Sonntag (15.03.2026), 16:05 Uhr drangen Einbrecher durch eine Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die Täter erbeuteten Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise unter Tel.: 06421 4060.

Marburg: Einbruch in Unigebäude

Einbrecher stiegen durch ein Fenster in ein Universitätsgebäude in der Deutschhausstraße ein. Hierbei ließen sie aus einem Labor unter anderem zwei Laptops mitgehen. Der Tatzeitraum kann auf Samstag (14.03.2026), 15:00 Uhr und Sonntag (15.03.2026), 10:10 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Marburg entgegen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Rollerfahrerin leicht verletzt - Autofahrer alkoholisiert

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Rollerfahrerin kam es am Freitagabend (13.03.2026) gegen 19:35 Uhr in der Universitätsstraße in Marburg. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer aus Dautphetal war mit seinem A3 in der Universitätsstraße aus Richtung Schwanenallee kommend in Fahrtrichtung Erlenring unterwegs. Die 26-jährige Rollerfahrerin aus Marburg wartete verkehrsbedingt mit ihrem Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung auf dem Linksabbiegerstreifen zur Gutenbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen überholte der Audi-Fahrer einen Radfahrer und geriet hierbei in den Gegenverkehr, wodurch er die 26-Jährige touchierte. Durch diesen Kontakt stürzte die Marburgerin. Sie trug leichte Verletzungen davon. Ein Alkoholvortest bei dem Audi-Fahrer im Rahmen der Unfallaufnahme ergab einen Wert von 1,03 Promille. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf verschiedene Substanzen. Der Mann musste die Streife daher zur Station begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Gegen den 25-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Stadtallendorf: Bargeld und Schmuck erbeutet

Am Samstag (14.03.2026) versuchten Einbrecher zunächst durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße zu gelangen. Nachdem dieser Versuch scheiterte, verschafften sie sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen, die in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 23:40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Marburger Kripo unter Tel.: 06421 4060 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Mitsubishi gestreift

Auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Fuldaer Straße streifte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug am Samstag (14.03.2026) einen geparkten weißen Mitsubishi Space Star. Der Mitsubishi war zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr in Höhe eines Imbisses abgestellt. Unfallzeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06428 93050 bei der Polizeistation Stadtallendorf zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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