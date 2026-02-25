Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Festnahme nach Diebstählen + Nachbar stört Einbrecher + Unfallflucht am Bahnhof

Giessen (ots)

Langgöns: Festnahme nach Diebstählen

Gestern gegen 21.25 Uhr erreichten die Polizei Notrufe von Anwohner aus der Amthausstraße. Die aufmerksamen Zeugen hatten eine verdächtige Person auf Grundstücken in der Straße bemerkt. Kurz zuvor hatte ein Dieb in der Holzheimer Straße eine Handtasche und weitere Gegenstände aus einem geparkten Auto geklaut. Zudem wurden Außenlampen eines Grundstücks geklaut. Sofort eilten Streifen der Polizeistation Gießen Süd nach Langgöns. Noch in der Nähe trafen sie im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen an. Sie nahmen den Mann fest. Bei seiner Durchsuchung stellten sie u.a. die zuvor entwendete Tasche sicher. Die gestohlenen Gegenstände konnten den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige entlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Den ersten Ermittlungen zufolge war er mutmaßlich in Begleitung einer weiteren Person.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen im Bereich aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Nachbar stört Einbrecher

Vermutlich dank eines aufmerksamen Nachbarn fühlte sich ein Einbrecher in Niederkleen gestört. Er ließ von seiner Tat ab und flüchtete unbemerkt. Der Unbekannte hatte am Montag (23.2.) an der Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Straße Am Tiefen Graben zu schaffen gemacht. Der Nachbar nahm zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Geräusche wahr, sah aber keine Personen. Im Nachgang wurde der Einbruch bemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Unfallflucht am Bahnhof

Unmittelbar vor der Gießener Hauptbahnhof kam es am Montag (23.2.) zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter befuhr die für Busse und Berechtigte vorbehaltene Spur in Richtung der Bushaltestellen. Kurz vor der Stadtbushaltestelle (Höhe Bahnhofstraße 90) wendete er vermutlich und fuhr zurück. Dabei beschädigte er ein dortiges Schrankenterminal, der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr.

Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer hat den Unfall nahe Gleis 1 bemerkt? Wer kann Angaben zum unbekannten Verursacher machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

