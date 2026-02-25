Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Falsche Bankmitarbeiter im letzten Moment durchschaut + Krankenfahrstuhl fährt nach Unfall weg - Zeugen gesucht + Durch Alarmanlage verscheucht +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Herborn: Falsche Bankmitarbeiter im letzten Moment durchschaut

Eine Frau aus Herborn erhielt am Dienstagnachmittag (24.02.2026) einen Anruf von Betrügern, die sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgaben. Die Anrufer ließen die Frau glauben, dass es auf ihrem Konto zu unberechtigten Abbuchungen komme. Aus diesem Grund müsse das Konto gesperrt werden. Dafür benötige man die Bankkarte der Dame samt PIN. Ein Mitarbeiter sei bereits auf dem Weg zu der Frau, um die Karte zu holen und damit die unberechtigten Buchungen noch stoppen zu können. Als der angebliche Bankmitarbeiter an der Anschrift der Dame erschien, wurde diese jedoch misstrauisch und händigte ihre Karte nicht aus. Es stellte sich heraus, dass es zu keinem Zeitpunkt unberechtigte Abbuchungen gegeben hatte. Bereits am Montag (23.02.2026) kam es im Wetteraukreis zu mehreren Fällen, in denen Täter mit dieser Masche Erfolg hatten (siehe auch Pressemeldung vom 24.02.2026: "Kriminalpolizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6222658). Die Polizei empfiehlt, am Telefon keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu erteilen. Durch die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder Banken werden telefonisch keine Fragen zu möglichen Geldzahlungen gestellt. Auch fordern sie nicht die Übergabe von Bankkarten samt PIN an einen unbekannten Abholer. Ihre Geheimzahl bleibt geheim und geht niemanden etwas an! Übergeben Sie kein Geld und keine Wertgegenstände an Fremde! Sollte ihre Bankkarte abhandengekommen sein, veranlassen Sie unverzüglich die Sperrung über Ihre Bank oder den bundesweiten Sperrnotruf 116 116. Sensibilisieren und informieren Sie ihre Angehörigen über solche Betrugsmaschen.

Solms: Krankenfahrstuhl fährt nach Unfall weg - Zeugen gesucht

In der Lindenstraße in Burgsolms kam es am Montagmittag (23.02.2026) gegen 12:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Auf dem Gehweg kam es in Höhe der Hausnummer 13 zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem entgegenkommenden elektrischen Krankenfahrstuhl. Durch den Aufprall stürzte die 14-jährige E-Scooter-Fahrerin zu Boden. Sie fiel in Richtung der Fahrbahn und stieß bei ihrem Sturz mit dem Kopf gegen ein vorbeifahrendes Auto. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Georgshüttenstraße fort. Der Krankenfahrstuhl, auf dem sich eine ältere Frau befand, kam auf der 14-Jährigen zum Stehen. Passanten hoben den Krankenfahrstuhl herunter. Danach fuhr die ältere Frau mit ihrem dunkelroten Krankenfahrstuhl weiter. Die 14-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und den Beteiligten, insbesondere der älteren Frau auf dem dunkelroten Krankenfahrstuhl, machen können. Diese wurde als 70 - 80 Jahre alt, mit hellen, lockigen, ungefähr schulterlangen Haaren beschrieben. Hinweise werden unter Tel.: 06441 9180 bei der Polizeistation Wetzlar entgegengenommen.

Wetzlar: Durch Alarmanlage verscheucht

Gegen 03:20 Uhr schlug ein Unbekannter am Mittwoch (25.02.2026) eine Scheibe eines silberfarbenen VW Transporters ein, der auf einem Parkplatz in der Bannstraße in Niedergirmes parkte. Dadurch gelang es ihm den Handwerkerbus zu öffnen. Allerdings löste der Täter dabei eine Alarmanlage aus. Vermutlich auf Grund dessen flüchtete er vom Tatort. Bislang konnte nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

