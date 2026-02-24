Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Diesel abgezapft + Einbruchsversuch schlug fehl + Audi beschädigt + Ford gestohlen + In Arztpraxis eingestiegen + Einbruch in Firmengebäude + Stromaggregate aus Auto geklaut +

Büdingen: Diesel abgezapft

Am Dienstag (24.02.2026) zapften Unbekannte an zwei Lkw, die in der Straße "An der Heimlich" in Büches abgestellt waren, insgesamt circa 450 Liter Diesel-Kraftstoff ab. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Büdinger Polizeistation (Tel.: 06042 96480) zu melden.

Friedberg: Einbruchsversuch schlug fehl

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Sonntag (22.02.2026), 20:00 Uhr bis Montag (23.02.2026), 10:10 Uhr die Eingangstür einer Gaststätte in der Friedberger Engelsgasse aufzubrechen. Hierbei beschädigten sie die Eingangstür so sehr, dass sich diese nicht mehr öffnen ließ. In die Gaststätte gelangten die Täter nicht. Sie mussten mit leeren Händen abziehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Audi beschädigt

Vandalen beschädigten am Montagnachmittag (23.02.2026) zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr einen grauen Audi A6. Das Fahrzeug parkte in dieser Zeit in der Fauerbacher Straße. Die Unbekannten zerstörten einen Außenspiegel und zerkratzen mehrere Stellen des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand. Unter anderem ritzten die Täter ein Hakenkreuz in den Lack des Wagens. Zeugen, die am Montagnachmittag in der Fauerbacher Straße verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich an die Polizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Karben: Ford gestohlen

Autodiebe schlugen zwischen Montag (23.02.2026), 20:00 Uhr und Dienstag (24.02.2026), 01:30 Uhr in der Hauptstraße in Okarben zu. Zunächst hatten sie ein anderes Fahrzeug geöffnet und aus diesem den Schlüssel für den schwarzen Ford Kuga genommen. So konnten sie anschließend den verschlossenen Ford öffnen und damit wegfahren. Die Bad Vilbeler Polizei ermittelt und möchte wissen: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist nach Montagabend der schwarze Ford Kuga mit dem Kennzeichen FB-DS 1619 aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Sämtliche Hinweise nimmt die Polizeistation in der Quellenstadt unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Karben: In Arztpraxis eingestiegen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes stieg ein Einbrecher durch ein Fenster in eine Arztpraxis in der Großgasse in Okarben ein. Der Täter durchsuchte mehrere Schränke und Schubladen. Ob er dabei Beute machte, ist bislang noch unklar. Die Tatzeit kann auf Samstag (21.02.2026), 16:30 Uhr bis Montag (23.02.2026), 09:15 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können unter der Rufnummer 06101 54600 mit der Polizeistation Bad Vilbel Kontakt aufnehmen.

Wölfersheim: Einbruch in Firmengebäude

Zwei Einbrecher kletterten am Samstag (21.02.2026) gegen 20:05 Uhr über ein Rolltor auf ein Firmengelände in der Industriestraße in Berstadt. Nachdem sie die zwei Türen aufbrachen, durchsuchten die Täter mehrere Büroräume. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Es liegen erste Hinweise zu zwei verdächtigen Männern vor. Einer war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer grau-beigen Weste, einer grauen Hose und einer schwarzen Mütze bekleidet. Der andere Mann trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Mütze. Die Kriminalpolizei fragt daher: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind die beiden beschriebenen Männer aufgefallen? Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06031 6010 in Friedberg entgegengenommen.

Wölfersheim: Stromaggregate aus Auto geklaut

Diebe öffneten im Zeitraum von Sonntagabend (22.02.2026) bis Montagmorgen (23.02.2026), 08:50 Uhr gewaltsam einen Opel Vivaro, der in der Berliner Straße abgestellt war. Die Täter entwendeten zwei Stromaggregate. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

