Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: In Einfamilienhaus eingestiegen + Flagge beschädigt + Rechte Parole gerufen - Festnahme

Giessen (ots)

Wetzlar: In Einfamilienhaus eingestiegen

In der Ringstraße erbeutete ein Einbrecher Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Zwischen Samstag (14.3.), 23.30 Uhr und Sonntag, 1 Uhr, brach er ein Fenster des Hauses auf. Er durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen und entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

Wetzlar: Flagge beschädigt

Im Zeitraum zwischen Samstag (14.3.), 20 Uhr und Sonntag, 8 Uhr, beschädigte ein Unbekannter eine israelische Flagge. Diese hing im Bereich des Hauseingangs eines Wohnhauses in der Straße Am Pfingstwäldchen. Der Besitzer fand die Flagge später selbst beschädigt in einem Mülleimer eines nahegelegenen Parks auf. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Wetzlar: Rechte Parole gerufen - Festnahme

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Samstag (14.3.) einen Mann, der gegen 16.30 Uhr im Bereich eines Supermarktes in der Westendstraße mehrfach "Heil Hitler" gerufen haben soll. Eine Streife traf den alkoholisierten Mann vor Ort an und nahm ihn fest. Der deutsche Staatsangehörige musste mit zur Dienststelle. Dort beleidigte er die eingesetzten Beamten verbal, u.a. als "Nazis". Letztlich musste der festgenommene Wohnsitzlose seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Im Anschluss wurde er entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Pierre Gath, Pressesprecher

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