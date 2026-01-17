Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Eigentümer/in eines E-Bikes gesucht
Lingen (ots)
Am Dienstag, 03.01.2026, wurde im Langschmidtsweg in Lingen durch die Polizei ein Klapp-E-Bike der Marke "Hitway" (siehe Foto) sichergestellt. An dem Fahrrad befindet sich unter anderem eine Satteltasche. Bislang konnte kein/e Eigentümer/in für das Klapp-E-Bike festgestellt werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.
