Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfallflucht nach Ausweichmanöver

Schüttorf (ots)

Am Freitag, 16.01.2026, gegen 21:52 Uhr, kam es auf der Ratsherr-Schlikker-Straße in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem Audi die Ratsherr-Schlikker-Straße in Richtung Nordring. Zeitgleich befuhr eine weitere Verkehrsteilnehmerin mit einem Mercedes dieselbe Straße in entgegengesetzter Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte der Fahrer des Audi plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin des Mercedes nach rechts aus und touchierte dabei mit einer Felge den Bordstein. Durch das Ausweichmanöver entstand ein Sachschaden am Mercedes in Höhe von etwa 750 Euro. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, vermutlich schwarzen Audi gehandelt haben. Das Fahrzeug war nach bisherigen Erkenntnissen entweder als Kombi oder Limousine unterwegs und mit einer Dachbox ausgestattet. Nach dem Unfall setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Niedersachsenstraße fort. Zudem soll das Fahrzeug ein ausländisches Kennzeichen geführt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Audi geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

