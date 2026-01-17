PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am Montag, 22.12.2025, gegen 15:00 Uhr, soll es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Denekamper Straße in Nordhorn zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern. Im weiteren Verlauf sollen mehrere erwachsene Personen eingeschritten sein, um die Situation zu unterbrechen. Diese Erwachsenen sind bislang nicht namentlich bekannt. Die Polizei bittet die genannten Personen sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Geschehen machen können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

