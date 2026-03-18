Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Unachtsamkeit führte am Dienstagmorgen auf der B10 bei Göppingen zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Um 6 Uhr fuhr ein 47-Jähriger auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Ulm. Zwischen Faurndau und Göppingen wechselte er mit seinem Ford vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dort fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Tesla. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision verlor der Tesla-Fahrer die Kontrolle und prallte in die linken Leitplanken. Anschließend stieß er mit der Front noch gegen einen Iveco Lkw. Der 47-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort. Ein Klinikaufenthalt war nicht erforderlich. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen einige Zeit gesperrt werden. Gegen 8.45 Uhr war die B10 wieder frei befahrbar.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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