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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Darmstadt (ots)

Eine Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Mauerstraße hat am frühen Sonntagmorgen (22.3.) einen größeren Polizeieinsatz mit zahlreichen Streifen nach sich gezogen.

Gegen 4.00 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei über den Vorfall verständigt und unter anderem einen mit einem Messer bewaffneten Angreifer gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere Personen mit Angestellten der Lokalität in Streit geraten, nachdem diese ihnen keinen Einlass gewähren wollten. Es folgte ein Handgemenge mit einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Zuge ein 19 Jahre alter Mann einem 25-jährigen Mitarbeiter der Gaststätte unter anderem eine Stichwunde im Bereich des Oberkörpers zugefügt haben soll. Dieser wurde hierdurch schwer verletzt und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Darüber hinaus erlitt ein 36-jähriger Angestellter im Rahmen der Auseinandersetzung durch einen von einem bislang unbekannten Täter durchgeführten Schlag gegen den Kopf leichte Verletzungen.

Der 19-jährige Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung durch die alarmierten Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, in dessen Zuge auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde, wurde der Tatverdächtige entlassen.

Die Fahndung nach dem weiteren Täter, der als 40 bis 45 Jahre alt und kurzhaarig beschrieben wird, verlief bislang erfolglos. Bekleidet sei er zudem mit grüner Bomberjacke und einer hellen Jeans gewesen.

Das Kommissariat 43 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/9690 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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