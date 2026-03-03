Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl Treppen und Zubehör
Großmehlra (ots)
Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Lagergelände in Großmehlra im Bereich der Otto-Lilienthal-Straße. Von dem Gelände wurden unter anderem zwei Edelstahltreppen, vier Edelstahlhandläufe, zwei Edelstahlpodeste und weitere Gegenstände entwendet. Das entwendete Gut war gegen Wegnahme nicht gesichert. Vor Ort wurden die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Der Tatzeitraum bezieht sich auf die Zeit zwischen dem 17. Juni 2025 und 3. März 2026. Der vorläufige Beutewert wird auf ca. 18.000 Euro beziffert.
