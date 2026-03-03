PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl Treppen und Zubehör

Großmehlra (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Lagergelände in Großmehlra im Bereich der Otto-Lilienthal-Straße. Von dem Gelände wurden unter anderem zwei Edelstahltreppen, vier Edelstahlhandläufe, zwei Edelstahlpodeste und weitere Gegenstände entwendet. Das entwendete Gut war gegen Wegnahme nicht gesichert. Vor Ort wurden die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Der Tatzeitraum bezieht sich auf die Zeit zwischen dem 17. Juni 2025 und 3. März 2026. Der vorläufige Beutewert wird auf ca. 18.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 03.03.2026 – 16:52

    LPI-NDH: Fahrrad aus Keller gestohlen

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum von Montagabend, 19:00 Uhr, bis Dienstagfrüh, 09:15 Uhr, drangen bisher Unbekannte in der Bergstraße gewaltsam in einen Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Entwendet wurde eine schwarz-weißes Herrenmountainbike der Marke Bulls im Wert von etwa 600,- Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben dahingehend machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 03631/960 ( Bezugsnummer ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:46

    LPI-NDH: Berauscht und ohne Pflichtversicherung

    Nordhausen (ots) - Beamte der Nordhäuser Polizei kontrollierten Dienstagnachmittag eine 47-Jährige E-Scooter-Fahrerin in der Köllingstraße. Dabei stellten Sie fest, dass das Gefährt nicht versichert war. Zudem stand die Dame unter dem Einfluss berauschender Mittel, so dass eine Blutentnahme erfolgte. Weitefahren durfte sie ebenfalls nicht. Verfahren wegen Verstößen gegen das Pflichttversicherungs und ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:10

    LPI-NDH: Motorroller entwendet

    Sondershausen (ots) - Am Dienstagmorgen meldete ein Mann aus Sondershäuser Straße der Jugend den Diebstahl seines Motorrollers. Dieser war im Laufe der Nacht vom Montag zum Dienstag entwendet worden. Zeitgleich fand ein Spaziergänger am Ufer der Wipper an der Gartenanlage Fasanerie den Motorroller auf. Beim Abgleich des Versicherungskennzeichens wurde festgestellt, dass der besagte Motorroller am Dienstagmorgen, mit zwei Personen besetzt, einer Kontrolle unterzogen werden ...

    mehr
