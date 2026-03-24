Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei stoppt 55-Jährigen/Verdacht auf Kokaineinfluss am Steuer

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montagabend (23.03.), gegen 21.00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 5 einen 55-jährigen Transporterfahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm.

Der 55-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

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