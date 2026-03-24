Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Warenautomat im Visier Krimineller

Rüsselsheim (ots)

Ein Warenautomat am Landungsplatz in der Dammgasse geriet in der Nacht zum Dienstag (24.03.), gegen 4.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen den Automaten auf und entwendeten anschließend die darin befindlichen Geldkassetten samt Inhalt. Zudem verursachten die Unbekannten einen Schaden von etwa 1000 Euro an dem Automaten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

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