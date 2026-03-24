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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal
Nieder-Ramstadt
Traisa: Zeugen informieren Polizei über mutmaßliche Giftköder

Mühltal (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, sollen am vergangenen Mittwoch, den 18. März 2026, im Bereich des Pulvermühlenwegs, zwischen dem Waltersteich und dem Ludwigsbrunnen, mutmaßlich Giftköder ausgelegt worden sein. Zudem hat am Sonntagnachmittag (22.3.) gegen 15 Uhr eine aufmerksame Zeugin telefonisch die Polizei über verdächtige Gegenstände informiert, bei denen es sich ebenso um Giftköder handeln könnte. Diese wären in Traisa im Bereich des Fürthwegs, nahe des Mittelbachtals, ausgelegt gewesen. Die aufgefundenen Gegenstände sollen aus einer orangenen, weichen Masse bestanden haben. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt.

Ob es sich in beiden Fällen tatsächlich um Giftköder handelt und ein Zusammenhang besteht, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen ist mit dem Fall betraut und übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei warnt und bittet:

Hundehalterinnen und Hundehalter werden um erhöhte Aufmerksamkeit im Rahmen des Gassigehens gebeten. Bei verdächtigen Feststellungen nehmen Sie Kontakt mit Ihrer örtlichen Polizeidienststelle auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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