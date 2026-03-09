Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Festnahme nach Einbruch

Kehl (ots)

Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme kam es am Samstagmorgen im Dr.-Rosentahl-Weg. Zwei 26 und 45 Jahre alte Männer sollen gegen 6 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und so in die Wohnräume gelangt sein. Noch während sie mutmaßlich mehrere Schränke und Schubladen durchsuchten, wurde das anwesende Ehepaar wach und machte auf sich aufmerksam. In der Folge flüchtete das Einbrecherduo durch das zuvor geöffnete Kellerfenster. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur zeitnahen vorläufigen Festnahme der beiden Tatverdächtigen in Tatortnähe. Bei ihnen konnte noch Diebesgut aus dem zuvor getätigten Einbruch aufgefunden werden. Sie wurden am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und ordnete die Untersuchungshaft an. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /vo

