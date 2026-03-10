POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall
Pedelecfahrer kollidiert mit Verkehrszeichen
Geldern-Veert (ots)
Am Montag (9. März 2026) gegen 17:45 Uhr war ein 63-Jähriger Pedelecfahrer auf dem Radweg an der Straße Harttor in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach jetzigen Erkenntnissen kollidierte er mit dem Standfuß eines vorübergehend aufgestellten Verkehrszeichens, der sich teilweise auf der Fläche des Radwegs befand. Der Mann aus Issum stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. (cs)
