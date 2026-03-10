PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall
Pedelecfahrer kollidiert mit Verkehrszeichen

Geldern-Veert (ots)

Am Montag (9. März 2026) gegen 17:45 Uhr war ein 63-Jähriger Pedelecfahrer auf dem Radweg an der Straße Harttor in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach jetzigen Erkenntnissen kollidierte er mit dem Standfuß eines vorübergehend aufgestellten Verkehrszeichens, der sich teilweise auf der Fläche des Radwegs befand. Der Mann aus Issum stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

