PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw beschädigt: Unfallverursacher und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (8. März 2026), 16:00 Uhr und Montag (9. März 2026), 11:00 Uhr kam es an der Brabanter Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein, auf dem Parkstreifen abgestellter, grauer Kia Sorento im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Der 73-jährige Halter des Wagens informierte nach Bekanntwerden des Sachschadens die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:16

    POL-KLE: Kevelaer - Kupferfallrohr entwendet: Kripo sucht Zeugen

    Kevelaer (ots) - Im Zeitraum von Freitag (6. März 2026), 15:00 Uhr und Montag (9. März 2026), 08:00 Uhr kam es am Kapellenplatz in Kevelaer zur Entwendung eines Kupferfallrohrs. Der oder die Täter entfernten das Kupferfallrohr an einem Gebäude und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:15

    POL-KLE: Emmerich - Behältnis beschädigt: Unbekannter Täter entwendet Pfandbons

    Emmerich am Rhein-Elten (ots) - Am Samstag (7. März 2026) suchte gegen 09:52 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter die Filiale eines Discounters an der Beeker Straße in Emmerich auf. Der Mann betrat den Vorraum der Filiale, in welchem leere Pfandflaschen zurückgegeben werden können, und beschädigte dort ein Behältnis. Aus diesem entwendete der Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren