POL-KLE: Geldern - Pkw beschädigt: Unfallverursacher und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Geldern (ots)
Im Zeitraum von Sonntag (8. März 2026), 16:00 Uhr und Montag (9. März 2026), 11:00 Uhr kam es an der Brabanter Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein, auf dem Parkstreifen abgestellter, grauer Kia Sorento im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Der 73-jährige Halter des Wagens informierte nach Bekanntwerden des Sachschadens die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.
Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell