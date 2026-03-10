Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw beschädigt: Unfallverursacher und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (8. März 2026), 16:00 Uhr und Montag (9. März 2026), 11:00 Uhr kam es an der Brabanter Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein, auf dem Parkstreifen abgestellter, grauer Kia Sorento im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Der 73-jährige Halter des Wagens informierte nach Bekanntwerden des Sachschadens die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

