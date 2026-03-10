Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kupferfallrohr entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Freitag (6. März 2026), 15:00 Uhr und Montag (9. März 2026), 08:00 Uhr kam es am Kapellenplatz in Kevelaer zur Entwendung eines Kupferfallrohrs. Der oder die Täter entfernten das Kupferfallrohr an einem Gebäude und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell