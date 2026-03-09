Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchtes Tötungsdelikt in Kleve auf der Marktstraße: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft |Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Krefeld, Polizei Kleve und der Staatsanwaltschaft Kleve

Kleve (ots)

Am Sonntagmorgen (8. März 2026) gegen 4 Uhr kam es vor einer Lokalität auf der Marktstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern (30, 34, 41) aus Emmerich und Kleve und einem 25-jährigen Mann aus Kleve. Dabei zog der 25-Jährige einen spitzen Gegenstand und griff die drei Männer damit an, als sie sich von ihm abwandten. Zwei von ihnen wurden dabei leicht verletzt und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Der 41-Jährige wurde schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzt und verblieb im Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber in unmittelbarer Nähe zum Tatort von der Polizei festgenommen werden. Der 25-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve am Montag (9. März 2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes anordnete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (84)

