Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Sturz mit Pedelec: Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kevelaer (ots)

Am Freitag (6. März 2026) kam es gegen 20:53 Uhr an der Straße Klostergarten in Kevelaer zu einem Alleinunfall. Ein 71-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr die Straße Klostergarten mit einem Pedelec und stürzte dabei aus bislang ungeklärter Ursache. Der Mann, welcher keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell