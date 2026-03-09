Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Scheibe eines Verkaufsautomaten eingeschlagen: Täter entwendet Sexspielzeug

Kleve-Kellen (ots)

Am Samstag (7. März 2026) beschädigte ein unbekannter Täter gegen 05:32 Uhr, an der Briener Straße in Kleve, einen Verkaufsautomaten. Der männliche Täter suchte den Verkaufsraum auf, schlug dort die Scheibe eines Automaten ein und entwendete aus diesem mehrere Sexspielzeuge. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - kräftige Statur - Sturmhaube

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell