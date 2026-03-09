POL-KLE: Kleve - Scheibe eines Verkaufsautomaten eingeschlagen: Täter entwendet Sexspielzeug
Kleve-Kellen (ots)
Am Samstag (7. März 2026) beschädigte ein unbekannter Täter gegen 05:32 Uhr, an der Briener Straße in Kleve, einen Verkaufsautomaten. Der männliche Täter suchte den Verkaufsraum auf, schlug dort die Scheibe eines Automaten ein und entwendete aus diesem mehrere Sexspielzeuge. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:
- männlich - kräftige Statur - Sturmhaube
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)
